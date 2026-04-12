«Лион» одолел «Лорьян» (2:0) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

Корентин Толиссо — игрок «Лиона» globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Роман Яремчук на 49-й минуте и Корентин Толиссо на 56-й минуте.

Результат матча

1:0 Роман Яремчук 49' 2:0 Корентин Толиссо 56'
Лион:  Доминик Грейф,  Клинтон Мата,  Мусса Ньякат,  Абнер Винисиус,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Тайлер Мортон (Таннер Тессманн 82'),  Рашид Геззаль (Корентин Толиссо 46'),  Ноа Нарти (Эндрик 46'),  Афонсу Морейра,  Роман Яремчук (Рубен Клюйверт 85'),  Steeve Kango (Орел Мангала 46')
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Арсен Куасси (Тосин Айегун 73'),  Ноа Кадиу,  Абдулайе Фай,  Натаниэль Аджей,  Жан-Виктор Макенго (Дарлин Йонгва 73'),  Артур Авом,  Тео Ле Бри (Панос Кацерис 23'),  Бамо Мейте,  Бамба Дьенг (Самбу Сумано 80'),  Пабло Пажи
Жёлтые карточки:  Эйнсли Мэйтленд-Найлс 45+1',  Эндрик 81',  Тайлер Мортон 82',  Афонсу Морейра 90+1'  —  Бамо Мейте 88'

После этого матча «Лион» располагается на 5-й позиции в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе.  «Лорьян» — на 9-й позиции с 38-ю баллами.