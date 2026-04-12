«Лион» одолел «Лорьян» (2:0) в матче 29-го тура французской Лиги 1.
У хозяев голы записали на свой счет Роман Яремчук на 49-й минуте и Корентин Толиссо на 56-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион2:0ЛорьянЛорьян
1:0 Роман Яремчук 49' 2:0 Корентин Толиссо 56'
Лион: Доминик Грейф, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Тайлер Мортон (Таннер Тессманн 82'), Рашид Геззаль (Корентин Толиссо 46'), Ноа Нарти (Эндрик 46'), Афонсу Морейра, Роман Яремчук (Рубен Клюйверт 85'), Steeve Kango (Орел Мангала 46')
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси (Тосин Айегун 73'), Ноа Кадиу, Абдулайе Фай, Натаниэль Аджей, Жан-Виктор Макенго (Дарлин Йонгва 73'), Артур Авом, Тео Ле Бри (Панос Кацерис 23'), Бамо Мейте, Бамба Дьенг (Самбу Сумано 80'), Пабло Пажи
Жёлтые карточки: Эйнсли Мэйтленд-Найлс 45+1', Эндрик 81', Тайлер Мортон 82', Афонсу Морейра 90+1' — Бамо Мейте 88'
После этого матча «Лион» располагается на 5-й позиции в таблице Лиги 1 с 51-м очком в активе. «Лорьян» — на 9-й позиции с 38-ю баллами.