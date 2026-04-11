«Айнтрахт» одолел «Вольфсбург» (2:1) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе гостей голы записали на свой счет Оскар Хейлунн на 21-й минуте и Арно Калимуэндо на 32-й минуте.
Единственный гол у «Вольфсбурга» забил Дженан Пейчинович на 90+7-й минуте.
Результат матча
0:1 Эмиль Хойлунд 21' 0:2 Арно Калимуэндо 32' 1:2 Дженан Пейчинович 90+8'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Денис Вавро (Кенто Сиогай 79'), Моритц Йенц, Йоаким Мехле, Жануэль Белосьян, Кристиан Эриксен (Максимилиан Арнольд 74'), Винисиус Соуза, Аарон Центер (Адам Дагим 86'), Йеспер Линдстрём (Ловро Майер 46'), Патрик Виммер (Дженан Пейчинович 74'), Мохамед Амура
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Артур Теате, Робин Кох, Орель Аменда, Михаэль Цеттерер, Хуго Ларссон, Арно Калимуэндо, Жонатан Буркардт (Эйе Скири 85'), Фарес Шаиби (Джан Узун 85'), Эмиль Хойлунд (Younes Ebnoutalib 85'), Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Жёлтые карточки: Жануэль Белосьян 31', Винисиус Соуза 60' — Орель Аменда 67'
После этого матча «Айнтрахт» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 42 очками в активе. «Вольфсбург» — на 17-й позиции с 21-м баллом.