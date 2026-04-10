11 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 2.57.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» борются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Байеру» (3:6).

До того команда была бита «Вердером» (0:1). А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Вольфсбург» разжился одной ничьей. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят бледно. Команда не побеждает уже 3 месяца.

Причем «Вольфсбург» традиционно сложно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» на 10 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Кельн» (2:2).

До того команда была бита скромным «Майнцем» (1:2). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Хайденхайм» (1:0).

При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Орлам» будет крайне сложно запрыгнуть в еврозону. Команда не выигрывает 2 матча кряду.

При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает 2 мяча за матч. Да и вне родных стен «орлы» разжились лишь 15 очками в 14 поединках.

В этом поединке «орлы» явно будут рисковать. Команде нужно непременно набирать очки, дабы сохранить хоть какие-то шансы на попадание в топ-6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вольфсбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Айнтрахт» вполне преуспевает в плане реализации, да и «Вольфсбург» нынче находится в кризисе.

Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

