В матче 29-го тура французской Лиги между «Осером» и «Нантом» была зафиксирована ничья.
Команды так и не смогли за 90 минут порадовать болельщиков забитыми мячами.
Результат матча
ОсерОсер0:0НантФранция. Лига 1
Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Синали Дьоманде, Брайан Око, Гидеон Менса, Фредрик Оппегор (Лассо Кулибали 77'), Кевин Дануа, Элиша Овусу, Ромен Февр (Науиру Ахамада 77'), Дэнни Намасо (Секу Мара 67'), Лассин Синайоко
Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Николя Коцца, Фредерик Гильберт (Реми Кабелла 82'), Йоанн Лепенан, Мохамед Каба, Демен Ассумани (Фабьен Сентонс 74'), Франсис Коклен (Ибраима Сиссоко 73'), Иньятиус Ганаго, Маттис Аблин (Мостафа Мохамед 81'), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Жёлтые карточки: Иньятиус Ганаго 4' (Нант), Йоанн Лепенан 16' (Нант), Ибраима Сиссоко 86' (Нант), Фабьен Сентонс 89' (Нант)
«Осер» набрал 24 балла и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Нанта» теперь 19 очков. Команда идет предпоследней, 17-й.