В матче 29-го тура французской Лиги между «Осером» и «Нантом» была зафиксирована ничья.

Команды так и не смогли за 90 минут порадовать болельщиков забитыми мячами.

Результат матча

Осер Осер 0:0 Нант Франция. Лига 1

Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Синали Дьоманде, Брайан Око, Гидеон Менса, Фредрик Оппегор ( Лассо Кулибали 77' ), Кевин Дануа, Элиша Овусу, Ромен Февр ( Науиру Ахамада 77' ), Дэнни Намасо ( Секу Мара 67' ), Лассин Синайоко

Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Николя Коцца, Фредерик Гильберт ( Реми Кабелла 82' ), Йоанн Лепенан, Мохамед Каба, Демен Ассумани ( Фабьен Сентонс 74' ), Франсис Коклен ( Ибраима Сиссоко 73' ), Иньятиус Ганаго, Маттис Аблин ( Мостафа Мохамед 81' ), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati

Жёлтые карточки: Иньятиус Ганаго 4' (Нант), Йоанн Лепенан 16' (Нант), Ибраима Сиссоко 86' (Нант), Фабьен Сентонс 89' (Нант)