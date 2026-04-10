11 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Нант». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Осер — Нант с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Осер»

Турнирное положение: «Бургундцы» бьются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Осер» уже на 5 очков оторвался от зоны прямого вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бургундцы» не смогли одолеть «Гавр» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Бресту» (3:0). А вот поединок с «Марселем» завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах «Осер» победил один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Бургундцы» в последнее время вполне преуспевают. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Осер» традиционно неудачно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» пытаются избежать прямого вылета из элиты. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 9 очков отстает от полностью спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не сумели одолеть «Мец» (0:0).

До того команда уступила крепкому «Страсбургу» (2:3). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Анже» (0:1).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канарейки» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Нант» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. К тому же не вовремя огреб дисквалификацию перспективный защитник Тилель Тати.

«Канарейки» явно не намерены сдаваться. Команда явно до последнего будет сражаться за место под солнцем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Осер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Осер» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается подтянуться к спасительной семнадцатой строчке.

2.05 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Осер» — «Нант» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.05 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Осер» — «Нант» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Пять причин, почему ставка зайдет