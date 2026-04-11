«Манчестер Юнайтед» планирует привлечь защитника Гарри Магуайра для переговоров с полузащитником «Ноттингем Форест» Эллиотом Андерсоном летом следующего года. Об этом пишет TEAMtalk, ссылаясь на The Sun.

Согласно источнику, «красные дьяволы» намерены попросить Магуайра связаться с Андерсоном и уговорить его выбрать переход в «Манчестер Юнайтед» вместо «Манчестер Сити».

Отмечается, что у «Манчестер Юнайтед» есть финансовые возможности для предложения, которое будет привлекательнее, чем у других клубов. «Красные дьяволы» готовы заплатить более 115 миллионов еро за приобретение 23-летнего полузащитника.

В текущем сезоне Андерсон сыграл в 41 матче во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи. Его контракт с «Ноттингем Форест» действует до лета 2029 года.