В 32-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч между «Арсеналом» и «Борнмутом». Победу одержали гости с результатом 2:1.
На 17-й минуте нападающий «Борнмута» Эли Крупи открыл счет. Через 18 минут, на 35-й минуте, форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш сравнял счет, успешно реализовав пенальти. В концовке матча, на 74-й минуте, полузащитник Алекс Скотт вывел «Борнмут» вперед.
Результат матча
АрсеналЛондон1:2БорнмутБорнмут
0:1 Eli Junior Kroupi 17' 1:1 Виктор Дьёкереш 35' пен. 1:2 Алекс Скотт 74'
Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт (Кристьян Москера 76'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Субименди (Габриэл Жезус 76'), Деклан Райс, Кай Хаверц (Макс Дауман 54'), Чуквунонсо Мадуэке (Эберечи Эзе 54'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 54'), Виктор Дьёкереш
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес (Энес Унал 90'), Маркус Таверньер, Райан Кристи (Тайлер Адамс 70'), Алекс Скотт, Эванилсон (Адам Смит 90'), Eli Junior Kroupi, Rayan (Дэвид Брукс 70')
Жёлтые карточки: Виктор Дьёкереш 80' — Адриен Трюффер 77', Eli Junior Kroupi 79', Джеймс Хилл 90+6'
На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице с 70 очками. «Борнмут», заработав 45 очков, поднялся на девятое место.