На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице с 70 очками. «Борнмут», заработав 45 очков, поднялся на девятое место.

На 17-й минуте нападающий «Борнмута» Эли Крупи открыл счет. Через 18 минут, на 35-й минуте, форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш сравнял счет, успешно реализовав пенальти. В концовке матча, на 74-й минуте, полузащитник Алекс Скотт вывел «Борнмут» вперед.

В 32-м туре английской Премьер-лиги состоялся матч между «Арсеналом» и «Борнмутом» . Победу одержали гости с результатом 2:1.

