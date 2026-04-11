«Ювентус» в гостях обыграл «Аталанту» (1:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол в этом матче «старая синьора» забила на 48-й минуте, отличился Жереми Бога.
Результат матча
АталантаБергамо0:1ЮвентусТурин
0:1 Жереми Бога 48'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Онест Аанор 72'), Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 86'), Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон (Марио Пашалич 72'), Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский (Джакомо Распадори 55'), Никола Крстович (Джанлука Скамакка 72')
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Фабио Миретти 79'), Эмиль Хольм (Федерико Гатти 70'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Жереми Бога, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Теун Коопмейнерс 71'), Кенан Йылдыз (Джонатан Дэвид 58'), Шику Консейсау (Филип Костич 79')
Жёлтые карточки: Шарль Де Кетеларе 66' — Хефрен Тюрам 69', Андреа Камбьязо 73', Филип Костич 84'
После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 60-ю очками в активе. «Аталанта» — на 7-й позиции с 53 баллами.