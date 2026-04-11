Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Жироны» (1:1) во время матча 31-го тура испанской Примеры.

В концовке встречи нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе упал в штрафной соперника, но арбитр решил не назначать одиннадцатиметровый удар.

«Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне. Просто еще один пример. Еще одна такая неделя. Такова реальность, ничего не поделаешь.

Ни я, ни другие не понимаем, когда должен вмешиваться ВАР. Он вмешивается тогда, когда ему удобно, когда нет — не вмешивается. Мое мнение вам известно, факты его подтверждают. Это абсолютно чистый пенальти. Килиану засчитывали нарушение в менее явном случае, чем с этим пенальти.

У нас было много проблем с судьями. В этом матче, в игре против "Мальорки"... ничего нового. Рефери ничего не сказал нам по поводу Мбаппе», — сказал Арбелоа Marca.

После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 70-ю очками в активе, отставая от «Барселоны» на 6 баллов.