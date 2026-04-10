«Реал» и «Жирона» поделили очки (1:1) в матче 31-го тура испанской Примеры.
В составе «сливочных» единственный гол забил Федерико Вальверде на 51-й минуте.
«Жирона» смогла сравнять счет на 62-й минуте благодаря точному удару Тома Лемара.
1:0 Федерико Вальверде 51' 1:1 Тома Лемар 62'
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Рауль Асенсио, Эдер Милитао (Дин Хейзен 64'), Фран Гарсия (Ферлан Менди 79'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга (Орельен Чуаэми 79'), Джуд Беллингхэм (Арда Гюлер 64'), Браим Диас (Гонсало Гарсия 84'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор
Жирона: Пауло Гассанига, Алекс Морено, Витор Рейс, Алехандро Франсес, Арнау Мартинес, Аззедин Унаи (Хьюго Ринкон 70'), Клаудио Эчеверри (Абель Руис 64'), Виктор Цыганков, Иван Мартин (Франсиско Пейнадо 84'), Аксель Витсель, Тома Лемар (Бриан Хиль 70')
Жёлтые карточки: Килиан Мбаппе 35', Федерико Вальверде 76' — Хьюго Ринкон 88'
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 70-ю очками в активе. «Жирона» — на 12-й строчке с 38-ю баллами.