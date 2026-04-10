«Вест Хэм» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «молотобойцев» дублем отметился Константинос Мавропанос, отличившись на 42-й и 83-й минутах встречи.
Еще 2 гола записал на свой счет Валентин Кастельянос на 66-й и 68-й минутах.
Результат матча
1:0 Константинос Мавропанос 42' 2:0 Валентин Кастеллано 66' 3:0 Валентин Кастеллано 68' 4:0 Константинос Мавропанос 83'
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Кайл Уолкер-Питерс, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Пабло (Фредди Поттс 78'), Матеуш Фернандеш (Сунгуту Магасса 85'), Валентин Кастеллано (Каллум Уилсон 83'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Адама Траоре 78'), Malick Diouf, Tomas Soucek
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера (Толу Арокадаре 71'), Жуан Гомес (Tom Edozie 85'), Андре, Жанрикне Беллегард (Матеуш Мане 61'), Адам Армстронг (Хван Хи Чан 71'), Анхель Гомес (Родригу Гомеш 61')
Жёлтые карточки: Матеуш Фернандеш 32', Валентин Кастеллано 52' — Жанрикне Беллегард 9', Йерсон Москера 20'
После этого матча «Вест Хэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции с 17-ю баллами.