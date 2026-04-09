10 апреля в 32‑м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: сейчас «Вест Хэм» идёт на 18‑й строчке в таблице АПЛ с 29 очками.

Последние матчи: в 30‑м туре «Вест Хэм» проиграл в гостях «Астон Вилле» со счётом 0:2. Игра проходила под диктовку соперника, и счёт в ней абсолютно закономерен. «Молотобойцы» почти не создали опасных моментов.

В Кубке Англии «Вест Хэм» проиграл в серии пенальти «Лидсу» (2:3), а до этого свёл игру вничью в АПЛ с «Ман Сити» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: под вопросом участие Мавропаноса (з), Тодибо (з) и Ареоля (в).

Состояние команды: несмотря на все усилия нового тренерского штаба во главе с Нуну Эшпириту, «Вест Хэм» никак не может покинуть зону вылета. Он поднялся на заветную 17‑ю строчку, но снова угодил в опасную зону, хотя игра команды в весенней части сезона радует.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: после 31 матча «Вулверхэмптон» идёт последним в таблице АПЛ с 17 очками.

Последние матчи: в 30‑м туре Премьер‑лиги «Вулверхэмптон» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). Уже к 37‑й минуте «волки» проигрывали в два мяча, но нашли в себе силы отыграться. Ещё до перерыва забил Адам Армстронг, а за 13 минут до конца игры отличился Арокодаре.

До этого было поражение в Кубке Англии от «Ливерпуля» (1:3) и победа дома над ним же в АПЛ со счетом 2:1.

Не сыграют: все основные игроки в строю.

Состояние команды: подопечные Роба Эдвардса имеют теоретические шансы спастись от вылета в Чемпионшип, но характера им не занимать — в отличие от мастерства. В каждой игре «Вулверхэмптон» бьётся и часто отбирает очки у фаворитов. При этом игра в атаке у команды спорится, и она стала довольно много забивать.

В первом круге «Вулверхэмптон» разгромил соперника со счётом 3:0.

Также была игра в Кубке Англии, где «волки» тоже оказались сильнее (3:2).

В прошлом сезоне «Вест Хэм» победил дома (2:1), но уступил в гостях (0:1).

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вест Хэма» дают 1,83, а на «Вулверхэмптон» — 4,40; ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,84.

Прогноз: после прихода Эдвардса в стан «волков» команда играет в агрессивный атакующий футбол с любым соперником. Гостям нужна только победа, поэтому они пойдут с первых минут в атаку. Три очка необходимы и «Вест Хэму» — кого обыгрывать, если не аутсайдера? От Тати и компании стоит ждать голов.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,84.

Прогноз: гости имеют в составе неплохую атакующую линию в лице Армстронга, Арокодаре, Мане и Беллегарда. Можно рискнуть и поставить, что они забьют не менее двух голов.

Дополнительная ставка: тотал гостей больше 1,5 за 3,20.