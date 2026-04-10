Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем в команде главного тренера Ролана Гусева.

Павел Пивоваров globallookpress.com

«Динамо полностью доверяет Ролану Гусеву и его тренерскому штабу.

Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты.

Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все — клуб, тренеры, игроки, сотрудники — сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России.

И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах.

Федотов? Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент