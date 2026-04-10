«Марсель» и «Мец» начнут 29-й тур Лиги 1. Матч команд состоится 10 апреля в 22:05 мск.

«Марсель» разжился 49 очками, который пока что держат команду на 4-й позиции в зоне Лиги чемпионов. При этом «олимпийцы» имеют шансы на бронзу, поэтому будут сегодня биться за 3 очка.

«Мец», который пасет задних в таблице, явно не в тех кондициях, чтобы мешать такому сопернику. В прошлый раз гости на своем поле проиграли 0:3. Тем не менее «Мец» нередко играет с «Марселем» вничью. В 3 из 5 матчей была зафиксирована мировая. Сегодня для «Меца» может быть третья подряд ничья в чемпионате Франции.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Букмекеры: 1.26 на победу «Марселя», 10.5 на победу «Меца», 6.79 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал уверенную победу «Марселя» со счетом 3:0.

