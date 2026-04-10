Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

«Надеюсь, мы сможем набрать много очков. В нашей ситуации в Премьер-лиге нам нужно набрать их все, иначе у нас не будет шанса бороться до конца.

Нам нужно набрать как можно больше очков. Мы были недостаточно стабильны в этом сезоне. Мы потеряли очки, которые должны были набрать, и именно поэтому сейчас мы находимся в положении, когда не можем действовать по-другому.

Волнуюсь ли я сильнее в этот период года? Нет. У меня много желтых карточек, это говорит о том, насколько я взволнован. Не только в апреле, но и в течение всего сезона у меня было много энергии, и она все еще со мной.

"Арсенал" проведет свой матч перед "Сити" в эти выходные? Мы должны выигрывать в каждом матче», — сказал Гвардиола BBC.

После 30-и туров в АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице с 61-м очком в активе, отставая от «Арсенала» на 9 пунктов.