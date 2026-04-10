Первый матч четвертьфинала Лиги Европы получился для «Болоньи» особенно обидным. По игре команда Винченцо Итальяно долго выглядела агрессивнее и острее, хорошо вскрывала фланги и по ударам заметно превзошла соперника. Но на таком уровне одной симпатичной игры мало. «Астон Вилла» провела не лучший свой матч, временами откровенно мучилась без мяча, однако оказалась безжалостнее в ключевых эпизодах и уехала с «Ренато Даль-Ара» с победой 3:1. Для команды Унаи Эмери это почти идеальный сценарий. Гостям не удалось полностью контролировать игру, они часто уступали инициативу, но всякий раз, когда «Болонья» ошибалась, английский клуб немедленно превращал это в гол.

Результат матча Болонья Болонья 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эзри Конса 44' 0:2 Олли Уоткинс 51' 1:2 Джонатан Роу 90' 1:3 Олли Уоткинс 90+4' Болонья: Федерико Равалья, Торбьёрн Хеггем, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Жоау Мариу, Ремо Фройлер ( Николо Камбьяги 90' ), Томмазо Побега ( Никола Моро 67' ), Льюис Фергюсон ( Риккардо Орсолини 67' ), Федерико Бернардески, Джонатан Роу, Сантьяго Кастро ( Йенс Одгор 82' ) Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 88' ), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Амаду Онана ( Ламаре Богард 80' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс ( Леон Бэйли 88' ) Жёлтые карточки: Джон Лукуми 14', Томмазо Побега 65' — Морган Роджерс 85'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 3 7 Офсайды 1 18 Фолы 15

Атмосфера на стадионе была мощной, «Болонья» вышла очень заряженной и сразу начала душить соперника высоким прессингом. Команда Итальяно активно лезла через фланги, а главным источником остроты стал Джонатан Роу. Именно слева у хозяев проходило почти всё самое опасное: Роу регулярно выигрывал дуэли у Мэтти Кэша, хорошо открывался под передачи и разгонял атаки своими рывками.

Один из таких эпизодов уже в середине тайма должен был превращаться в гол. Роу принял мяч, ушёл вперёд и вывел Сантьяго Кастро на ударную позицию. Мяч после рикошета от Эзри Консы залетел в сетку, стадион взорвался, но затем вмешался ВАР и отменил гол из-за минимального офсайда у Кастро. Для «Болоньи» это был первый сильный удар по нервам, но команда не остановилась. Почти сразу Льюис Фергюсон после очередной передачи Роу попал в перекладину, а чуть раньше Эмилиано Мартинес выручил гостей после эффектной попытки Хуана Миранды.

На этом отрезке «Болонья» выглядела командой, которая лучше понимает, как должен развиваться матч. Она давила, подбирала вторые мячи, быстрее играла вперёд и по-настоящему заставляла «Виллу» глубоко обороняться. Но вместо заслуженного преимущества хозяева получили классический урок от Унаи Эмери.

Один стандарт всё перевернул, а потом «Вилла» добила соперника

До перерыва «Астон Вилла» почти ничего не показывала в позиционном футболе, зато дождалась своего шанса на стандарте. Уже в компенсированное к первому тайму время Юри Тилеманс подал угловой, вратарь Федерико Равалья пошёл на мяч и грубо ошибся на выходе, а Конса спокойно кивнул головой в пустой угол. Гол получился абсолютно против логики игры, но именно такие мячи часто решают судьбы еврокубковых матчей.

«Болонья» получила серьёзный удар по морали, а через несколько минут после возобновления игры последовал второй гол. Хозяева начали розыгрыш у своей штрафной, Хеггем не справился под давлением, Эми Буэндия подхватил мяч и вывел Олли Уоткинса один на один. Форвард «Виллы» сработал хладнокровно и пробил между ног Равалье. Из матча, где итальянцы долго выглядели банально лучше, внезапно вырос счёт 0:2.

После этого игра уже стала двигаться по сценарию гостей. «Вилла» опустилась ниже, стала ещё внимательнее в переходах, а сама «Болонья» вынуждена была рисковать. Пространства стало больше, и англичане оказались в самой комфортной для себя ситуации. Терпение и дисциплина без мяча, грамотная работа в эпизодах 1 в 1 и моментальное наказание за каждую чужую неточность.

Роу почти вернул интригу, но Уоткинс тут же всё закрыл

При этом «Болонья» не разваливалась. Даже после 0:2 команда Итальяно продолжала искать пути к воротам, а Роу так и остался главным раздражителем для обороны гостей. Он не только создал большую часть острых эпизодов, но и в концовке заслуженно оформил свой гол. На 90-й минуте англичанин сместился с левого фланга и красивым ударом закрутил мяч в дальний угол мимо Мартинеса. Этот мяч вроде бы снова оживил стадион и дал хозяевам хоть какой-то эмоциональный крючок перед поездкой в Бирмингем.

Проблема для «Болоньи» заключалась в том, что этот всплеск продлился совсем недолго. Через считаные минуты «Астон Вилла» заработала ещё один угловой, и итальянцы снова не справились с простейшей ситуацией у своих ворот. После подачи Тилеманса Уоткинс оказался совсем один в штрафной и с близкого расстояния оформил дубль, даже успел принять мяч во вратарской. Так счёт 2:1, при котором ещё можно было говорить о живой интриге, моментально превратился в 3:1 — в Бирмингеме «Болонье» нужно будет очень много забивать.

Уоткинс вообще стал символом этого вечера. Он не провёл матч, где постоянно сверкал или был в центре каждого эпизода, но именно его спокойствие и умение решить момент оказались ключевыми. Пока «Болонья» тратила энергию на давление, удары и территорию, Уоткинс просто делал то, что требуется от большого нападающего в плей-офф.

По игре «Болонья» не провалилась, по счёту — почти вылетела

Если смотреть только на содержание, «Болонья» точно не выглядела командой, которая заслужила поражение в два мяча. Она нанесла 19 ударов против 8 у «Виллы», создала несколько голевых моментов, попала в каркас и долго держала соперника на его половине поля. Но банальные ошибки на стандартах и при выходе из обороны перечеркнули всю красоту задумки Итальяно.

Для Эмери это почти эталонный еврокубковый вечер. Его команда справилась в обороне, использовала стандарты и продемонстрировала ту самую магию, которая так часто отличает команды испанца в Лиге Европы. «Вилла» не обязана была нравиться, но она уже почти решила задачу прохода в полуфинал.