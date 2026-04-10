Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета начал предварительные переговоры с руководством клуба о продлении контракта, сообщает BBC.

Испанский специалист возглавляет команду с 2019 года и уже в первом сезоне привёл «канониров» к победе в Кубке Англии — это пока его единственный крупный трофей у руля клуба.

На данный момент до окончания действующего соглашения остаётся один год, однако своей работой 44-летний наставник убедил руководство, что именно он должен продолжать развитие команды.

По информации источника, обсуждение нового контракта стартовало некоторое время назад и проходило в позитивном ключе. Тем не менее ближе к завершению сезона стороны решили взять паузу в переговорах, чтобы сосредоточиться на результатах. И клуб, и сам тренер заинтересованы в продолжении сотрудничества.