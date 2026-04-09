«Болонья» и «Астон Вилла» уже пересекались в Европе в последние полтора года, и пока преимущество на стороне англичан. Но сейчас совсем другой контекст — итальянцы поймали ход именно в еврокубках, а команда Унаи Эмери снова заходит в решающую стадию своего любимого турнира. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

48' Роу протащил мяч по левому флангу и скинул на Побегу, тот пробил мимо дальней девятки!

47' Роу упал на газон в борьбе с Консой, арбитр не стал фиксировать фол.

46' Начинается второй тайм! Без замен в перерыве.

45+3' Арбитр даёт свисток на перерыв! «Астон Вилла» ведёт после первого тайма, хотя создала явно поменьше моментов, чем хозяева. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Буэндиа сбил Мариу в центре поля — было достаточно жёстко, но карточку не стал показывать арбитр.

45' Добавлено 2 минуты.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 2 Угловые удары 2 5 Офсайды 1 8 Фолы 8

44' ГОООООООЛ! Впереди «Астон Вилла»! Равалья ошибся на выходе и махнул рукой мимо мяча, а Конса головой отправил мяч в пустые ворота. 0:1!

43' Онана остался один на дальней штанге, но его прострел успел накрыть Лукуми.

42' Угловой заработала «Астон Вилла».

41' На отбой сыграл Пау Торрес, контратаки у «Виллы» пока что не работают.

39' «Болонья» держит у себя мяч, гости уже побаиваются позиционной атаки итальянцев.

37' Макгинн мощно пробил из-за штрафной – чуть-чуть мимо ближнего угла!

35' Роджерс прямо откровенную подножку поставил Хеггену, слишком очевидный фол в прессинге.

35' «Болонья» не смогла создать момент со штрафного, но мяч сохранила.

34' Пау Торрес сбил Кастро на фланге, без жёлтой оставил момент арбитр.

32' Снова в офсайде оказался Кастро.

31' Роджерс упал в штрафной после заброса Макгинна, арбитр сразу показал, что нужно подниматься.

29' Снова отличный момент у «Болоньи» был! Роу внешней стороной стопы прострелил вдоль ворот, Кастро в касание пробил и попал в перекладину! Как же не везёт хозяевам!

28' Ого, а гол-то отменён! Офсайд был у Кастро, кажется!

26' ГОООООООООЛ! «Болонья» вышла из-под прессинга и открыла счёт! Роу зацепился за мяч в центре поля, покатил налево, Кастро пытался прострелить вдоль ворот, а Конса срезал мяч в ближний угол! С линии пытался выбить Кэш, но не успел!

25' Чуть ли не первый раз в матче высоко прессингует «Астон Вилла», но хозяева уверенно выходят со своей половины.

23' Побега перестарался в прессинге и снёс Диня у бровки.

21' Бернардески с правой навесил в штрафную, Побега в падении пробил с лёта — Мартинес на месте!

20' Роу вошёл в штрафную и простреливал вдоль ворот, Конса накрыл мяч!

18' Динь сбил Бернардески при приёме мяча, грубовато сыграл француз.

16' Кастро на газоне после стыка с Онана, локтем прилетело нападающему «Болоньи».

15' Опасно открывался Уоткинс под заброс Тилеманса, но не дотянулся до мяча!

14' Лукуми всё-таки получает жёлтую карточку за фол на Буэндии, сорвал атаку «Виллы».

13' Инициатива и мяч пока что у «Болоньи», но «Вилла» выстроила очень динамичный средний блок, Эмери всё устраивает.

11' Миранда обеими руками толкнул Макгинна в спину, пока что без карточек, но фолов очень много в первые 10 минут.

09' Бернардески забросил на дальнюю штангу, у Фергюсона не получилась скидка вдоль ворот.

07' Фергюсон до конца прессинговал Консу — в итоге снёс защитника «Виллы» на полном ходу.

05' Побега сбил Онану в борьбе за мяч, арбитр всё видит.

03' Бернардески попал в офсайд в момент длинной передачи, рановато стартовал.

01' «Вилла» начала с центра, поехали!

До матча

22:00 Матч стартует с минуты молчания в память о Мирче Луческу, в Италии Мистер тоже работал, его там отлично помнят.

21:55 Команды на поле! Невероятная атмосфера на стадионе в Болонье, все трибуны раскрашены в цвета домашней команды.

21:50 В Болонье на «Ренато Даль-Ара», как и всегда, невероятно красиво. Погода тоже отличная, около 14 градусов без осадков.

21:45 Стартовые составы команд:

«Болонья» (4-3-3): Равалья, Жоау Мариу, Хеггем, Лукуми, Миранда, Фергюсон, Фройлер, Побега, Бернардески, Кастро, Роу.

«Астон Вилла» (4-4-2): Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Буэндиа, Тилеманс, Онана, Макгинн, Уоткинс, Роджерс.

21:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сандро Шерер. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. VAR — Федайи Сан, ассистент VAR — Лукас Фендрих. Четвёртый судья — Анойен Канагасингам.

«Болонья»

«Болонья» подходит к четвертьфиналу с очень живым европейским сезоном. Команда Винченцо Итальяно прошла «Рому» в сумасшедшем противостоянии, где пришлось терпеть, отыгрываться и дожимать уже за пределами основного времени. В целом это команда, которая по ходу турнира постоянно находит способ выживать в сложных сценариях.

При этом в чемпионате ситуация куда спокойнее — слишком большой отрыв от зоны еврокубков, чтобы всерьёз рассчитывать на неё через Серию А. Поэтому акцент полностью сместился на Лигу Европы, где «Болонья» уже выдала длинную серию без поражений и чувствует себя гораздо увереннее, чем внутри страны.

Есть и кадровые сложности. Не сыграет Витик, в воротах продолжает выходить Равалья вместо Скорупского, плюс остаются вопросы по нескольким игрокам группы атаки. Это сужает выбор, но пока Итальяно справляется за счёт структуры и дисциплины.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» идёт по турниру максимально уверенно. Команда Эмери спокойно разобралась с «Лиллем» и в целом выглядит одной из самых стабильных в этом розыгрыше. При этом в чемпионате Англии ситуация остаётся напряжённой, и Лига Европы становится реальным шансом на трофей и Лигу чемпионов.

Сам Эмери — ключевая фигура этой истории. Его команды традиционно очень чётко играют именно в плей-офф Лиги Европы, и «Вилла» в этом смысле выглядит крайне управляемой: умеет контролировать темп, выдерживать давление и наказывать за ошибки.

Перед матчем есть потери — не сыграют Джейдон Санчо и Бубакар Камара, вне заявки Росс Баркли. Зато возвращается Юри Тилеманс, а Джон Макгинн уже снова в форме и регулярно даёт результат в Европе. Вопрос скорее в другом — как скажется пауза без официальных матчей и получится ли сразу поймать нужный ритм.