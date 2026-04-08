Футболист «Ростова» Тимур Сулейманов отметил, что он может вернуться в «Пари НН».

Ранее ростовчане в рамках 23-го тура РПЛ одолели нижегородцев со счетом 1:0. Сулейманов играл за «Пари НН» с 2020 по 2023 год.

Вернуться в «Пари НН»? А почему нет? Пока еще не рассматриваю, потому что молодой и еще хочется поиграть. Поживем‑увидим, но в Нижний Новгород всегда приятно возвращаться«, — сказал Сулейманов "Матч ТВ".

"Ростов" набрал 25 очков и идет десятым в таблице РПЛ. Ростовчане 12 апреля примут "Спартак".