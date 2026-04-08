Бывший игрок сборной России Роман Шишкин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ предстоящим летом.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«Любое предложение из хорошей европейской команды я бы на месте Батракова рассматривал.  Сейчас мы не участвуем в европейских турнирах — это первое.  Второе — не каждый раз выпадает такой шанс у российского футболиста.  Если есть возможность попробовать себя где-то, я бы рассмотрел на его месте.  Тем более речь идёт о ПСЖ.

Конечно, есть много факторов: игровое время, адаптация к другому чемпионату.  Однако у нас есть два прекрасных примера в лице Сафонова и Головина, которые не то что играют, а являются одними из ключевых футболистов.

У Батракова может пойти, потому что он ответственный парень.  Звёздная болезнь пока его обходит стороной.  Надеюсь, при повышении в классе за счёт своей головы и отношения к делу будет только прогрессировать.  Посмотрите, как прибавил Сафонов.  Думаю, у Батракова есть большой потенциал ещё прибавить рядом с такими футболистами.  Вижу только плюсы», — сказал Шишкин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 10 голевых передач.