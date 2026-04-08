Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

«Мы вышли на второй тайм и сразу пропустили гол. Оба пропущенных мяча — это подарки сопернику. Во втором тайме нам нужно было прибавлять.

Все открылось с голом Мбаппе. У обеих команд было много моментов. В итоге имеем то, что имеем.

Мы говорили об этих потерях в центре поля. Посмотрите на оба гола. На таком уровне это очень опасно. Нам нужно чаще бить по воротам. Лучшим игроком "Баварии" сегодня был Нойер. Мы всегда сохраняем веру», — сказал Рюдигер Marca.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15-го апреля в Мюнхене (Германия).