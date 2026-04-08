Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

Фрагмент матча «Реал» — «Бавария»
fcbayern.com

«Мы вышли на второй тайм и сразу пропустили гол.  Оба пропущенных мяча — это подарки сопернику.  Во втором тайме нам нужно было прибавлять.

Все открылось с голом Мбаппе.  У обеих команд было много моментов.  В итоге имеем то, что имеем.

Мы говорили об этих потерях в центре поля.  Посмотрите на оба гола.  На таком уровне это очень опасно.  Нам нужно чаще бить по воротам.  Лучшим игроком "Баварии" сегодня был Нойер.  Мы всегда сохраняем веру», — сказал Рюдигер Marca.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15-го апреля в Мюнхене (Германия).