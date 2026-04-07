«Бавария» одержала гостевую победу над «Реалом» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В составе мюнхенцев голы записали на свой счет Луис Диас на 41-й минуте и Гарри Кейн на 46-й минуте.
Единственный гол у «Реала» забил Килиан Мбаппе на 74-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид1:2БаварияМюнхен
0:1 Луис Диас 41' 0:2 Гарри Кейн 46' 1:2 Килиан Мбаппе 74'
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд, Федерико Вальверде, Тиаго Питарч Пинар (Джуд Беллингхэм 62'), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Браим Диас 71'), Дин Хейзен (Эдер Милитао 62'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас (Леон Горецка 90'), Майкл Олисе, Александар Павлович (Том Бишоф 90'), Конрад Лаймер (Альфонсо Дэвис 69'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Джамал Мусиала 69')
Жёлтые карточки: Орельен Чуаэми 37' — Жонатан Та 71', Луис Диас 77', Мануэль Нойер 82', Джамал Мусиала 86'
Ответный матч между этими командами состоится 15-го апреля в Мюнхене (Германия).