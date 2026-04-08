Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о пенальти, назначенном в ворота «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «красно-белых».

«Барко так показывает, что ему как будто двинули в рыло. Да ничего там не было, вот Луис Энрике дотронулся до него и все.

Что касается исполнения пенальти, то вопрос, как это было сделано. Подошел человек и просто катнул мяч. Как будто сказал: "Пенальти назначили неправильно". Надо спрашивать Барко, что он хотел сделать в этом случае», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Основное время матча между «Зенитом» и «Спартаком» не выявило победителя — 0:0. Впереди серия пенальти.