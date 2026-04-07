Джейсон Уилкокс, спортивный директор «Манчестер Юнайтед», поделился своими мыслями о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром.

«Гарри воплощает в себе тот дух и упорство, которые необходимы для выступления за наш клуб. Он, как и все остальные в команде, настроен на достижение стабильных и значимых результатов для "Манчестер Юнайтед"», — заявил Уилкокс на официальном сайте клуба.

Магуайр заключил новое соглашение до июня 2027 года, с возможностью его продления ещё на год. С момента своего перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году он сыграл 266 матчей и стал обладателем Кубка английской лиги и Кубка Англии.