Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подписал новое соглашение с клубом, которое действует до июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Футболист выступает за «красных дьяволов» с 2019 года и за это время провёл 266 матчей, став обладателем Кубка английской лиги и Кубка Англии.

«Представлять "Манчестер Юнайтед" — это огромная честь. Такая ответственность заставляет меня и мою семью гордиться каждым днём. Я рад продолжить свой путь в этом выдающемся клубе как минимум на восемь сезонов и играть перед нашими особенными болельщиками, создавая вместе новые незабываемые моменты.

В клубе чувствуется амбициозность и потенциал команды. Решимость бороться за крупные трофеи очевидна для всех, и я уверен, что наши лучшие моменты ещё впереди», — цитирует Магуайра официальный сайт клуба.