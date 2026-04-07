Нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбю вернулся в команду после продолжительных торжеств по случаю выхода сборной ДР Конго на чемпионат мира 2026 года, как сообщает OneFootball.

Седрик Бакамбю globallookpress.com

1 апреля сборная Демократической Республики Конго одержала победу над Ямайкой со счётом 1:0 в дополнительное время в стыковом матче за право участвовать в ЧМ-2026. 34-летний Бакамбю сыграл все 120 минут этого матча.

Празднования успеха команды ДР Конго продолжались несколько дней, что привело к тому, что Бакамбю не попал в состав «Бетиса» на четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Браги», который состоится 8 апреля. Кроме того, нападающий пропустил игру чемпионата Испании против «Эспаньола», которая завершилась со счётом 0:0.