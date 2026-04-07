Позиция «Ноттингем Форест» по поводу потенциального трансфера Эллиота Андерсона стала известна.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «лесники» считают, что «Манчестер Юнайтед» останется одним из главных претендентов на покупку 23-летнего полузащитника. Помимо этого, интерес к Андерсону проявлял и «Манчестер Сити», однако в настоящее время «горожане» заняты продлением контракта с Родри.

Пока ни один клуб не обращался напрямую к «Форест», который, как предполагается, запросит за футболиста 100-120 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Андерсон сыграл 31 матч, забив два гола и отдав две результативные передачи.