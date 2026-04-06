В 23‑м туре российской Премьер‑лиги «Сочи» потерпел очередное поражение на своём поле — на сей раз от «Рубина» со счётом 0:1.
Автором единственного гола в матче на 19-й минуте стал полузащитник Руслан Безруков, которому ассистировал Андерсон Арройо.
Результат матча
СочиСочи0:1РубинКазань
Сочи: Марсело Алвес, Dyupin, Soldatenkov, Litvinov, Volkov, Mukhin, Kovalenko, Zaika, Furtado, Fedorov, Ignatov
Рубин: Staver, Gritsaenko, Vujacic, Teslenko, Arroyo Cordoba, Saavedra, Kuzyaev, Rozhkov, Hodza, Gripshi, Bezrukov
После этой встречи «Рубин» переместился на 7‑ю строчку в таблице РПЛ с 33 очками. «Сочи» (9) — главный аутсайдер чемпионата.