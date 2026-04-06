В 23‑м туре российской Премьер‑лиги «Сочи» потерпел очередное поражение на своём поле — на сей раз от «Рубина» со счётом 0:1.

globallookpress.com

Автором единственного гола в матче на 19-й минуте стал полузащитник Руслан Безруков, которому ассистировал Андерсон Арройо.

Результат матча

СочиСочиСочи0:1РубинРубинКазань
Сочи:  Марсело Алвес,  Dyupin,  Soldatenkov,  Litvinov,  Volkov,  Mukhin,  Kovalenko,  Zaika,  Furtado,  Fedorov,  Ignatov
Рубин:  Staver,  Gritsaenko,  Vujacic,  Teslenko,  Arroyo Cordoba,  Saavedra,  Kuzyaev,  Rozhkov,  Hodza,  Gripshi,  Bezrukov

После этой встречи «Рубин» переместился на 7‑ю строчку в таблице РПЛ с 33 очками.  «Сочи» (9) — главный аутсайдер чемпионата.