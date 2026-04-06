В матче 31-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле одолел «Милан» со счетом 1:0.
Победу команде Антонио Конте принес точный удар Маттео Политано на 79-й минуте поединка.
Результат матча
НаполиНеаполь1:0МиланМилан
1:0 Маттео Политано 79'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Жуан Жесус (Сэм Бёкема 85'), Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола (Маттео Политано 74'), Мигель Гутьеррес, Андре Франк Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Кевин Де Брёйне (Элиф Элмас 85'), Скотт МакТоминай, Giovane Santana do Nascimento
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Алексис Салемакерс (Закари Атекаме 62'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори (Рафаэл Леау 82'), Кристофер Нкунку (Кристиан Пулишич 74'), Адриен Рабьо, Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 82'), Лука Модрич, Никлас Фуллкруг (Сантьяго Хименес 63')
Жёлтые карточки: Алессандро Буонджорно 12' (Наполи), Маттео Политано 81' (Наполи)
Благодаря победе «Наполи» набрал 65 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 63 баллами опустился на третью позицию