В центральном матче тура Серии А сыграют прямые конкуренты за второе место — «Наполи» и «Милан». Команды разделяет всего одно очко, и победитель не только укрепится в зоне Лиги чемпионов, но и сохранит теоретические шансы на чемпионскую гонку. На финише сезона такие игры часто становятся определяющими, и эта как раз из таких. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

07' Жиоване в опасной позиции на половине поля «Милана» получил мяч, но оказался в офсайде.

06' Фофана в касание пробил после скидки Нкунку — в руки Милинковичу-Савичу.

05' Модрич неточно забросил в штрафную со стандарта.

04' Рабьо столкнулся с Ангисса на половине поля «Наполи», штрафной подаст «Милан».

03' Осторожно начинают матч обе команды, пока что хозяева больше владеют мячом.

01' «Наполи» начал с центра, поехали!

Статистика матча 72 Владение мячом 28 1 Фолы 0

До матча

21:45 Около 14 градусов сегодня в Неаполе, отличная погода для футбола на «Марадоне».

21:30 Стартовые составы команд:

«Наполи»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Оливера, Спинаццола, Гутьеррес, Жесус, Лоботка, Де Брёйне, Мактоминей, Ангисса, Жиоване.

«Милан»: Меньян, де Винтер, Томори, Бартезаги, Павлович, Рабьо, Фофана, Модрич, Салемакерс, Нкунку, Фюллькруг.

21:15 Главным арбитром встречи назначен Даниэле Довери. Ассистенты — Джованни Баччини и Валерио Коларосси. Четвёртый судья — Лука Пайретто. За VAR отвечает Маурицио Мариани, ассистент — Алеандро Ди Паоло.

«Наполи»

Команда Антонио Конте подходит к игре на подъёме. Четыре победы подряд в чемпионате позволили «Наполи» вернуться в тройку и максимально приблизиться к «Милану». При этом все успехи были добыты в упорной борьбе — ни одной разгромной победы, но высокая дисциплина и умение дожимать соперников.

Домашний фактор — серьёзный козырь неаполитанцев. На своём поле они не проигрывают в Серии А уже больше года, а по количеству набранных очков дома уступают только лидеру чемпионата. Атмосфера стадиона в Неаполе традиционно создаёт серьёзное давление на соперников.

Однако кадровая ситуация далека от идеальной. Отсутствуют сразу несколько важных игроков, включая Ромелу Лукаку, Джованни Ди Лоренцо и Давида Нереса. В атаке основная нагрузка ложится на Расмуса Хёйлунна и подключающихся из глубины игроков вроде Скотта Мактоминея, который уже стал важной фигурой в структуре игры.

«Милан»

Милан проводит очень стабильный сезон и заслуженно идёт вторым. Команда Массимилиано Аллегри редко теряет очки и остаётся одной из самых сбалансированных в лиге — особенно это касается игры в обороне и выступлений на выезде.

Перед паузой «россонери» одержали важную победу над «Торино» (3:2), показав характер и умение прибавлять в концовках. Вообще, «Милан» — одна из лучших команд чемпионата по очкам, набранным после 75-й минуты, что говорит о глубине состава и хорошей физической готовности.

Состав постепенно усиливается: возвращается Рубен Лофтус-Чик, близки к оптимальным кондициям лидеры атаки. При этом есть осторожность по Рафаэлу Леау, которого могут поберечь. В любом случае у «Милана» достаточно вариантов впереди — от Пулишича до Нкунку и Хименеса.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.54.