«Спартак» обыграл «Локомотивом» в домашнем матче 23-го тура РПЛ — 2:1.
Сезар Монтес вывел гостей вперед на 23-й минуте. Эсекьель Барко на 66-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.
На 72-й минуте гости остались в меньшинстве после второго предупреждения и последующего удаления Евгения Морозова. В оставшееся время Пабло Солари принес победу «красно-белым» голом на 83-й минуте.
Результат матча
СпартакМосква1:1ЛокомотивМосква
Спартак: Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Zobnin, Litvinov, Solari, Umyarov, Barco, Fernandes, Garcia
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Rudenko, Vorobyev
«Спартак» набрал 41 балл и занимает шестое место в турнирной таблице, «Локомотив» (44) — третий.