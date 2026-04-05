«Спартак» обыграл «Локомотивом» в домашнем матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

Пабло Солари

Сезар Монтес вывел гостей вперед на 23-й минуте. Эсекьель Барко на 66-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве после второго предупреждения и последующего удаления Евгения Морозова.  В оставшееся время Пабло Солари принес победу «красно-белым» голом на 83-й минуте.

Результат матча

СпартакМоскваСпартак1:1ЛокомотивЛокомотивМосква
Спартак:  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Djiku,  Zobnin,  Litvinov,  Solari,  Umyarov,  Barco,  Fernandes,  Garcia
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Silyanov,  Morozov,  Montes,  Prutsev,  Karpukas,  Bakaev,  Batrakov,  Rudenko,  Vorobyev

«Спартак» набрал 41 балл и занимает шестое место в турнирной таблице, «Локомотив» (44) — третий.