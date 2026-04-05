«Овьедо» обыграл «Севилью» в матче 30-го тура Ла Лиги со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Федерико Виньяс на 32-й минуте встречи. Гости остались в меньшинстве после удаления Ньянзу Куасси на 38-й минуте.
Результат матча
1:0 Федерико Виньяс 32'
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Эрик Бейи, Дани Кальво, Хави Лопес, Кваси Сибо (Сантьяго Коломбатто 59'), Николас Фонсека, Альберто Рейна (Санти Касорла 72'), Ильяс Чайра, Федерико Виньяс (Тьяго Борбас 59'), Thiago Fernandez
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хуанлу Санчес, Батиста Менди (Исаак Ромеро 72'), Кике Салас, Танги Ньянзу, Хосе Анхель Кармона (Мануэль Буэно 46'), Джибриль Соу (Андрес Кастрин 46'), Неманья Гудель, Рубен Варгас, Акор Адамс, Oso (Габриэль Суасо 73')
Жёлтые карточки: Федерико Виньяс 13', Хави Лопес 53' — Хосе Анхель Кармона 43', Кике Салас 54', Мануэль Буэно 69'
Красная карточка: Танги Ньянзу 38' (Севилья)
«Овьедо» набрал 24 очка и занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге. «Севилья» с 31 баллом опустилась на 17-ю строчку в турнирной таблице.