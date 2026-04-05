В 31-м туре Серии А состоится противостояние «Интера» и «Ромы». Матч пройдет на «Джузеппе Меацца» в Милане. Дата игры — 5 апреля, 21:45 мск.

«Интер» и «Рома» покинули еврокубки, поэтому все внимание могут сосредоточить на чемпионате. Миланцы идут к чемпионскому титулу, опережая своего соседа по городу на 6 очков. «Римляне» пока что шестые, но претендуют на место в зоне Лиги чемпионов.

В этой паре «Интер» в последние сезоне часто выходил победителем. У него 4 победы в 5 играх. Сейчас «нерадзурри» особенно жаждут победы, так как их безвыигрышная серия затянулась до четырех матчей. Выезды — это слабое место «Ромы» в текущем сезоне. Воспользуется ли «Интер» этой слабостью?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Коэффициенты букмекеров: 1.62 — победа «Интера», 3.94 — ничья, 5.93 — победа «Ромы».

Искусственный интеллект предсказал победу «Интеру» со счетом 1:0.

