Экс‑капитан московского «Динамо» Александр Точилин считает, что в игре 23‑го тура Российской премьер‑лиги против «Оренбурга» бело‑голубым придётся непросто.

«С приходом нового тренера "Оренбург" встрепенулся и сейчас вовсю борется за сохранение места в РПЛ — так что лёгкой прогулки динамовцам ждать не стоит. Плюс совсем недавно команда обыграла "Зенит", хотя все заранее, по традиции, записывали три очка в пользу "старшего брата" в газовом дерби.

Динамовцы же совладать с "Зенитом" не сумели, так что нужно восстанавливать победную поступь. Ведь впереди — важнейший кубковый матч с "Краснодаром", и к нему надо подойти в соответствующем настроении. Интересно посмотреть, будет ли Гусев беречь кого‑то из лидеров. В общем, интриг у предстоящей встречи достаточно — ждём хороший матч», — сказал Точилин «СЭ».

Московское «Динамо» сыграет на своём поле с «Оренбургом» 4 апреля в 17:30 (мск)