Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о травме полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» globallookpress.com

«Эдуард проводит один из лучших своих сезонов и получает травму.  Честно, опасаюсь за чемпионскую гонку, поскольку очки терять сейчас нельзя.  Хочется, чтобы "Зенит" и "Краснодар" подошли к очной игре максимально близко друг к другу в таблице.  Развязку РПЛ хочется смотреть с участием Сперцяна, желаю ему побить рекорд по ассистам за сезон.  У него есть еще пара дел, которые нужно успеть закончить.

Сперцян, как и Кордоба, — системообразующий футболист для "Краснодара".  Если один из них выпадает — у "быков" часто бывают проблемы.  Мы помним, как в отсутствие Кордобы нападающего играл Кривцов.  Игроков на этих позициях невозможно заменить равноценно.  Это два футболиста, которые решают чемпионство "Краснодара".  То, что Эдуарда не будет несколько недель, — проблема для клуба небольшая, но нужно быть максимально мобилизованным и постараться набрать максимальное количество очков», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о сроках восстановления Эдуарда Сперцяна после травмы.