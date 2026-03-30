Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о травме полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

«Эдуард проводит один из лучших своих сезонов и получает травму. Честно, опасаюсь за чемпионскую гонку, поскольку очки терять сейчас нельзя. Хочется, чтобы "Зенит" и "Краснодар" подошли к очной игре максимально близко друг к другу в таблице. Развязку РПЛ хочется смотреть с участием Сперцяна, желаю ему побить рекорд по ассистам за сезон. У него есть еще пара дел, которые нужно успеть закончить.

Сперцян, как и Кордоба, — системообразующий футболист для "Краснодара". Если один из них выпадает — у "быков" часто бывают проблемы. Мы помним, как в отсутствие Кордобы нападающего играл Кривцов. Игроков на этих позициях невозможно заменить равноценно. Это два футболиста, которые решают чемпионство "Краснодара". То, что Эдуарда не будет несколько недель, — проблема для клуба небольшая, но нужно быть максимально мобилизованным и постараться набрать максимальное количество очков», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

