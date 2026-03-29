Главный тренер сборной Армении Егише Меликян высказался о состоянии полузащитника «Краснодара» и национальной команды Эдуарда Сперцяна.

Напомним, что футболист получил травму во время выступления за сборную Армении. Сперцян не принимал участия в товарищеском матче против сборной Беларуси (1:2).

«Сперцян прошёл медицинское обследование, сделал МРТ, ничего серьёзного нет, на восстановление ему потребуется около двух недель. У нас впереди важные матчи, он нам очень нужен», — приводит слова Меликяна News.am.

Сперцян может пропустить матчи с «Ахматом» (4 апреля) и «Зенитом» (12 апреля) в РПЛ, а также с московским «Динамо» в Кубке России (8 апреля).

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 22 матча в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 14 голевых передач.