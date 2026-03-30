Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от стыкового матча с Италией за выход на ЧМ-2026.

«Мы все видели, что произошло. Честно говоря, это совершенно нормально. Как я уже говорил, у всех нас есть свои предпочтения. Возможно, моим было не играть против Италии в этом финале. Но, конечно, в наши дни нужно быть осторожным — с социальными сетями всё становится нормой, приобретает непропорциональные масштабы. Мы это видели. Италия не хотела играть в Уэльсе, не знаю почему. Мы поехали туда без страха и победили.

Не понимаю, почему Италия должна бояться Уэльса или Боснии. Это невероятная национальная команда, которая выиграла четыре чемпионата мира. Если Италия боится играть в Уэльсе, значит, что-то пошло не так. Возможно, это также следует рассматривать как знак того, что у них могут возникнуть проблемы в матче с нами. Им есть что терять, после того как они пропустили два чемпионата мира», — приводит слова Джеко журналист Джанлука Ди Марцио.

Матч Босния и Герцеговина — Италия состоится во вторник, 31 марта. Начало игры запланировано на 21:45 мск. Победить отправится на ЧМ-2026.