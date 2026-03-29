Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро заинтересован в переходе в «Интер Майами».

Каземиро globallookpress.com

До этого стало известно, что клуб МЛС летом намерен подписать бразильца.

«Насколько мне известно, Каземиро хочет перейти в "Интер Майами".  Его привлекает проект клуба, а также возможность играть в амбициозной команде с Лео Месси и, конечно, сам город.  Переговоры продолжаются.  Посмотрим, удастся ли им договориться.

Есть и другие заинтересованные клубы.  Но на сегодняшний день "Интер Майами" — первый клуб, который сделал предложение и всерьёз намерен подписать Каземиро бесплатно.  Это был бы отличный трансфер», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.