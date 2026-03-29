Сборная Франции одержала победу над Колумбией (3:1) в рамках товарищеского противостояния.
В составе гостей дублем отметился Дезире Дуэ, отличившись на 29-й и 56-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Маркус Тюрам на 41-й минуте.
Единственный гол у Колумбии забил Хаминтон Кампас на 77-й минуте.
Результат матча
КолумбияСанта-Фе-Де-Богота1:3ФранцияПариж
0:1 Дезире Дуэ 29' 0:2 Маркус Тюрам 41' 0:3 Дезире Дуэ 56' 1:3 Jaminton Campaz 77'
Колумбия: Альваро Монтеро, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Хуан Кабаль, Хоан Мохика (Дейер Мачадо 63'), Ричард Риос (Густаво Пуэрта 46'), Хефферсон Лерма, Джон Арьяс (Андрес Гомес 46'), Хамес Родригес (Jaminton Campaz 64'), Луис Диас (Хуан Кинтеро 64'), Луис Суарес (Джон Кордоба 46')
Франция: Брис Самба, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Максанс Лакруа, Пьер Калюлю, Дезире Дуэ (Эдуардо Камавинга 64'), Магнес Аклиуше (Уго Экитике 64'), Н’Голо Канте, Уоррен Заир-Эмери (Рандаль Коло Муани 64'), Маркус Тюрам (Килиан Мбаппе 78'), Райан Шерки (Майкл Олисе 78')
Жёлтые карточки: Густаво Пуэрта 61' — Маркус Тюрам 39', Эдуардо Камавинга 74'
В следующем матче Франция сыграет против Кот-д'Ивуара 4-го июня, а Колумбия встретится с Коста-Рикой 29-го мая.