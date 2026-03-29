Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий ответил на вопрос о своем будущем в клубе после поражения в матче 26-го тура Первой лиги против «Родины» (1:3).

Василий Березуцкий — главный тренер «Урала» globallookpress.com

«Когда я пойму, что не влияю на ситуацию, что шансов нет, это нормально. Это жизнь, это футбол.

В раздевалке долго говорили об игре, о понимании, о подготовке. Это рабочий процесс», — передает слова Березуцкого Чемпионат.

После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 45-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Чайки» 5-го апреля.