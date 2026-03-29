Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о физическом состоянии полузащитника «Милана» Луки Модрича.

«Модрич по-прежнему играет решающую роль? Его случай — особенный, ведь он не пропустил ни одной тренировки за мой последний год в "Реале", когда ему было 39 лет. Он в форме как физически, так и психологически, так что проблема более общая и касается скоростей всех команд.

Я согласен с Капелло, который подчеркнул различия в скоростях чемпионата Италии с другими турнирами. В Лиге чемпионов, когда уровень повышается, разница, к сожалению, заметна — неслучайно чемпион Италии "Наполи", "Ювентус" и "Интер", прошлогодний финалист, не прошли дальше первого этапа (плей-офф), в то время как "Аталанта", которой это удалось, пропустила десять мячей от "Баварии" в двух матчах», — цитируют Анчелотти на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне Модрич провел за «Милан» 29 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.