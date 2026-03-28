Легенда московского «Спартака» и один из ярчайших советских полузащитников 70‑х–80‑х годов Юрий Гаврилов перенёс операцию на сердце и сейчас находится в больнице.

Юрий Гаврилов globallookpress.com

«Я в больнице нахожусь, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне делали операцию на сердце, поставили стент. Есть операция, когда делают шунтирование, есть установка стента, есть и установка кардиостимулятора. Не знаю, как долго ещё буду в больнице, — от врачей зависит», — сказал 72‑летний Гаврилов «Матч ТВ».

За «Спартак» Гаврилов выступал с 1977 по 1985 год. В составе сборной СССР он провёл 46 матчей и забил в них 10 мячей. Он два раза становился чемпионом СССР. В 2023 году у Гаврилова случился инсульт.