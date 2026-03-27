В стыковом матче квалификации ЧМ-2026 сборная Швеции на выезде выиграла у команды Украины со счетом 3:1.
На хет-трик Виктор Дьекереша номинальные хозяева (матч проходил в Валенсии) смогли ответить только голом Матвея Пономаренко.
Результат матча
УкраинаКиев1:3ШвецияСтокгольм
0:1 Виктор Дьёкереш 6' 0:2 Виктор Дьёкереш 51' 0:3 Виктор Дьёкереш 73' пен. 1:3 Матвей Пономаренко 90'
Украина: Даниэль Бырлиджа, Александр Тымчик, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Иван Калюжный (Алексей Гуцуляк 60'), Виктор Цыганков, Егор Ярмолюк (Николай Шапаренко 85'), Георгий Судаков (Матвей Пономаренко 77'), Александр Зубков (Роман Яремчук 60'), Владислав Ванат (Олег Андреевич Очеретько 60')
Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Виктор Линделёф, Исак Хин (Карл Старфельт 37'), Густаф Лагербильке, Габриэль Гудмундссон (Лукас Бергвалль 77'), Йеспер Карлстрём, Ясин Аяри (Даниэль Свенссон 77'), Herman Johansson, Виктор Дьёкереш, Беньямин Нюгрен, Энтони Эланга (Маттиас Сванберг 90')
Жёлтые карточки: Александр Тымчик 56', Даниэль Бырлиджа 71' — Кристоффер Нордфельдт 75'
Таким образом, Швеция смогла выйти в финал квалификации ЧМ-2026, где ее соперником будет сборная Польши.