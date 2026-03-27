В стыковом матче квалификации ЧМ-2026 сборная Италии переиграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0.
Открыли счет в игре итальянцы на 56-й минуте благодаря голу Сандро Тонали, а точку в матче поставил Мойзе Кен на 80-й минуте встречи.
Результат матча
ИталияРим2:0Северная ИрландияБелфаст
1:0 Сандро Тонали 56' 2:0 Мойзе Кин 80'
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони (Франческо Пио Эспозито 63'), Риккардо Калафьори, Федерико Димарко, Николо Барелла, Мануэль Локателли, Сандро Тонали (Никколо Писилли 83'), Маттео Политано (Марко Палестра 83'), Мойзе Кин, Матео Ретеги (Федерико Гатти 63')
Северная Ирландия: Чарль Пирс, Броди Спенсер (Джош Мадженнис 80'), Руэри Макконвилл, Трай Хам, Айзек Прайс, Джастин Девенни, Шей Чарльз, Терри Девлин (Пол Смит 68'), Патрик Макнейр, Джейми Донли (Джейми Райд 80'), Ethan Galbraith
Жёлтая карточка: Алессандро Бастони 58' (Италия)
Таким образом, сборная Италии пробилась в финал квалификации и за выход на ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.