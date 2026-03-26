В четверг, 26 марта, состоится матч 1/2 финала плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026, в котором сборная Италии примет Северную Ирландию. Начало игры — в 22:45 МСК. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией.

10' Не получилось в этой атаке ничего — Локателли сфолил в атаке в борьбе за мяч.

09' Подал низом в штрафную Политано с правого края, на очередной угловой выбил Макконвилл.

08' Чудом отбились гости сейчас! Удар Димарко в лёт отразил голкипер Северной Ирландии, Тонали и Ретеги могли добивать с нескольких метров, но Хьюм успел вынести мяч.

07' Подача Димарко слева внезапно закрутилась в створ, пришлось отбивать мяч Чарльзу. Ещё один корнер исполнят итальянцы.

06' Тонали нанёс удар головой после подачи Димарко с углового. Мяч не опустился в дальний угол — мимо ворот.

05' Первый угловой итальянцев. Кен принял мяч, протащил чуть вперёд и пробил — Спенсер заблокировал.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 66 Владение мячом 34 2 Угловые удары 0 1 Фолы 1

04' Пошёл заброс в штрафную Италии, там нарушил правила в атаке Макконвилл.

03' Пока не получается у хозяев продвинуться вперёд, североирландцы всё перекрывают. В итоге потеря и фол Бастони.

02' Само собой, Италия сразу забрала мяч себе и придерживает его в центральной зоне.

01' Матч стартовал!

До матча

22:43 Игроки на поле, звучат гимны Великобритании и Италии. Через несколько минут начинаем!

22:35 9 градусов тепла сегодня вечером в Бергамо, сильный ветер, но без осадков.

22:26 Главный арбитр встречи — 43-летний Данни Маккели из Нидерландов.

22:15 Сегодняшний матч пройдёт в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена», вмещающем 24 950 зрителей.

Стартовые составы команд

Италия: Доннарумма, Манчини, Бастони, Калафьори, Политано, Димарко, Барелла, Локателли, Тонали, Кен, Ретеги.

Северная Ирландия: П. Чарльз, Хьюм, Макнейр, Макконвилл, Девлин, Ш. Чарльз, Гэлбрайт, Девенни, Спенсер, Прайс, Донли.

Италия

Сборная Италии под руководством Дженнаро Гаттузо выиграла шесть из восьми матчей в своей отборочной группе к ЧМ, но стала в ней лишь второй. Итальянцы по два раза разделались с Эстонией, Израилем и Молдовой, но разгромно проиграли оба матча Норвегии с бешеным Холанном — 0:3 в гостях и 1:4 дома. Норвежцы в итоге и выиграли группу с 24 очками из 24 возможных и разницей мячей 37:5, а Италия в третий раз подряд оказалась в стыках.

Предыдущие два захода получились неудачными: итальянская сборная пропустила уже два чемпионата мира подряд, в 2018-м проиграв Швеции, а в 2022-м, уже в новом формате с двухраундовым плей-офф — Северной Македонии, которая по итогу тоже на турнир не пробилась. В этот раз Италии вновь выпал приятный жребий — Северная Ирландия в полуфинале и кто-то из пары Уэльс/Босния и Герцеговина в финале: если итальянцы и здесь не пройдут на ЧМ, который ещё и расширили до 48 сборных, Гаттузо этого на родине точно не простят.

Северная Ирландия

Североирландцы не попадали на чемпионаты мира 40 лет, и в этот раз тоже не должны были: в квалификации они заняли третье место в отборочной группе из четырёх, пропустив вперёд Германию со Словакией и опередив лишь Люксембург. Но тут на помощь пришёл новый формат отбора: сборная Северной Ирландии оказалась в плей-офф благодаря успехам в Лиге наций — в последнем розыгрыше она выиграла свою группу в Лиге С и поэтому заработала дополнительный шанс побороться за путёвку на ЧМ.

В 18 матчах во всех турнирах с лета 2024-го команда Майкла О'Нила одержала 8 побед. Для такой не самой звёздной сборной — вполне достойный результат, но нужно понимать, что обыгрывали североирландцы в основном ещё более скромных соперников вроде Андорры, Беларуси или того же Люксембурга (трижды). А вот топовым командам в последнее время исключительно проигрывали: Испании (1:5), Германии (1:3 и 0:1), Дании (1:2), Швеции (1:5) — из хороших побед выделяются разве что домашние 2:0 со Словакией в октябре прошлого года.

Личные встречи

Италия и Северная Ирландия дважды в этом веке пересекались в квалификациях крупных турниров. В отборе к Евро-2012 итальянцы выиграли 2:0 дома и сыграли вничью 0:0 на выезде — тогда они уверенно выиграли свою группу и дошли на самом чемпионате Европы до финала.

В квалах ЧМ-2022 был практически тот же сценарий — победа итальянской сборной на своём поле (3:0) и нулевая ничья на выезде, однако именно она стала для Италии фактически национальной трагедией: из-за тех 0:0 команда Роберто Манчини стала второй в отборочной группе и не вышла в финальную часть напрямую, а затем проиграла в стыках Северной Македонии. В общем, воспоминания ещё свежие и не самые приятные.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.