26 марта в рамках 1/2 финала квалификации чемпионата мира 2026-го года сыграют Италия и Северная Ирландия. Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Италия — Северная Ирландия с коэффициентом для ставки за 1.90.

Италия

Путь к 1/2 финала: Национальная команда заняла 2-е место по итогам группового этапа квалификации ЧМ-2026 с 18-ю очками в активе. Италия уступила лидерства Норвегии.

Норвежцы набрали максимальное количество баллов, не оставив шансов итальянцам на 1-е место. Теперь Италии предстоит встретиться с Северной Ирландией в стыках.

Последние матчи: В прошлом поединке национальная команда крупно уступила Норвегии со счетом 1:4. Матчем ранее Италия обыграла Молдову (2:0), забив оба гола в концовке встречи.

В последних 5-и встречах команда однажды проиграла и 4 раза выиграла. За этот отрезок Италия также одолела Израиль (3:0), Эстонию (3:1) и снова Израиль (5:4).

Не сыграет: Федерико Кьеза из-за травмы.

Состояние команды: Италия точно является фаворитом в предстоящем поединке против Северной Ирландии. У национальной команды есть все, чтобы пробиться в решающий поединок за право выступать на ЧМ-2026.

У Италии есть нападающий Матео Ретеги, который провел отличную квалификацию. За 8 встреч форвард забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче.

Северная Ирландия

Путь к 1/2 финала: Национальная команда неплохо выступила на групповом этапе квалификации ЧМ-2026, заняв 3-е место (группа А) и попав в полуфинал стыковых матчей.

За 6 туров Северная Ирландия набрала 9 очков, пропустив вперед Словакию (12 очков) и Германию (15). У национальной команды был шанс запрыгнуть на 2-ю строчку, но ирландцам не хватило трех баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече Северная Ирландия обыграла Люксембург со счетом 1:0, забив победный гол на 44-й минуте с пенальти. Матчем ранее сборная уступила Словакии (0:1).

В последних 5-и встречах Северная Ирландия трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок сборная сумела забить 4 гола при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Баллард, Брэдли и Льюис (у всех — травмы).

Состояние команды: Северной Ирландии поможет только чудо обыграть Италию и пробиться в финал стыковых матчей. Сборная большую часть матча будет терпеть и ждать своего шанса.

В последних 4-х очных встречах сборные дважды сыграли вничью (оба матча — 0:0). Получится ли на сей раз доставить проблемы итальянцам в предстоящем поединке? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Италии с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.10, а победа Северной Ирландии — в 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что Италия одержит уверенную победу в предстоящем матче.

Ставка: Победа Италии с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз: Для победы итальянцам необходимо забить парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Италии 2 больше за 1.82.