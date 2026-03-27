В товарищеском матче национальных команд сборная Франции взяла верх над Бразилией со счетом 2:1.
Счет был открыт благодаря голу Килиана Мбаппе на 32-й минуте. На 65-й минуте Юго Экитике смог удвоить преимущество в результате, а на 78-й минуте Бремер отквитал один мяч. На большее бразильцев не хватило.
Отметим, что французы доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Дайо Упамекано на 55-й минует
Результат матча
БразилияБразилиа1:2ФранцияПариж
0:1 Килиан Мбаппе 32' 0:2 Уго Экитике 65'
Бразилия: Эдерсон, Бремер, Леонардо Перейра, Дуглас Сантос, Уэсли Франса (Рожер Ибаньес 71'), Каземиро (Габриэл Сара 84'), Андрей Сантос (Данило Оливейра 71'), Рафаэл Диас (Луис Энрике 46'), Габриэл Мартинелли (Жоао Педро 63'), Матеус Кунья (Игор Тиаго 71'), Винисиус Жуниор
Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Мало Гюсто, Майкл Олисе, Усман Дембеле (Н’Голо Канте 58'), Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми (Максанс Лакруа 58'), Килиан Мбаппе (Дезире Дуэ 66'), Уго Экитике (Маркус Тюрам 66')
Жёлтые карточки: Леонардо Перейра 29', Каземиро 38', Рожер Ибаньес 81' — Ибраима Конате 72'
Красная карточка: Деотшанкюль Юпамекано 55' (Франция)
Отметим, что обе команды выступят на предстоящем ЧМ-2026.