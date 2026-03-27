В товарищеском матче национальных команд сборная Франции взяла верх над Бразилией со счетом 2:1.

Килиан Мбаппе (сборная Франции) globallookpress.com

Счет был открыт благодаря голу Килиана Мбаппе на 32-й минуте. На 65-й минуте Юго Экитике смог удвоить преимущество в результате, а на 78-й минуте Бремер отквитал один мяч. На большее бразильцев не хватило.

Отметим, что французы доигрывали поединок в меньшинстве из-за удаления Дайо Упамекано на 55-й минует

Результат матча Бразилия Бразилиа 1:2 Франция Париж 0:1 Килиан Мбаппе 32' 0:2 Уго Экитике 65' Бразилия: Эдерсон, Бремер, Леонардо Перейра, Дуглас Сантос, Уэсли Франса ( Рожер Ибаньес 71' ), Каземиро ( Габриэл Сара 84' ), Андрей Сантос ( Данило Оливейра 71' ), Рафаэл Диас ( Луис Энрике 46' ), Габриэл Мартинелли ( Жоао Педро 63' ), Матеус Кунья ( Игор Тиаго 71' ), Винисиус Жуниор Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Мало Гюсто, Майкл Олисе, Усман Дембеле ( Н’Голо Канте 58' ), Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми ( Максанс Лакруа 58' ), Килиан Мбаппе ( Дезире Дуэ 66' ), Уго Экитике ( Маркус Тюрам 66' ) Жёлтые карточки: Леонардо Перейра 29', Каземиро 38', Рожер Ибаньес 81' — Ибраима Конате 72' Красная карточка: Деотшанкюль Юпамекано 55' (Франция)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 7 Удары мимо 4 44 Владение мячом 56 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 11 Фолы 11

Отметим, что обе команды выступят на предстоящем ЧМ-2026.