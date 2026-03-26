Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал новость об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику Майклу Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

«Ливерпуль» потратил € 500 млн в этом году и проводит очень плохой сезон. Поэтому мы не будем способствовать улучшению их игры в следующем году«, — приводит слова Хёнесса DPA.

Французский футболист, которому 24 года, показывает отличные результаты в этом сезоне — 15 голов и 27 результативных передач в 38 матчах.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Олисе составляет 140 миллионов евро. Летом 2024 года "Бавария" купила его у "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро.