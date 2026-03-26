Завершились две первые стыковые встречи между командами из Лиги наций C и D.
Гибралтар уступил на своём поле Латвии со счётом 0:1.
Автором единственного гола на 63‑й минуте стал Владислав Гуткоцкис.
В другом параллельном матче Мальта дома проиграла Люксембургу— 0:2.
Мячи в этой встрече забивали Венсан Тиль на 47‑й минуте и Матиас Олесен на 90+3-й минуте.
МальтаВаллетта0:2ЛюксембургЛюксембург
0:1 Венсан Тиль 47'
Мальта: Анри Бонелло, Зак Мускат (Трент Бухаджар 78'), Энрико Пепе, Курт Шоу, Райан Камензули, Мэттью Гийомье (Brandon Diego Paiber 87'), Тедди Теума (Джейк Грек 37'), Александер Сатариано (Хуан Корбалан 78'), Пол Мбонг (Andrea Zammit 87'), Ирвин Кардона, Ylyas Chouaref
Люксембург: Антони Морис (Jayson Videira Pereira 68'), Дирк Карлсон, Сеид Корач, Лоран Жанс, Данель Синани, Леандро Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс (Tomas Cruz 87'), Венсан Тиль (Себастьян Тиль 68'), Матиас Олесен, Флориан Бонерт, Айман Дардари (Tiago Pereira 68')
Жёлтая карточка: Александер Сатариано 60' (Мальта)
Ответные игры пройдут 31 марта.