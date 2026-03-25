прогноз на Лигу наций, ставка за 2.05

26 марта в плей-офф дивизионов C/D Лиги наций по футболу сыграют Мальта и Люксембург. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальта — Люксембург с коэффициентом для ставки за 2.05.

Мальта

Турнирное положение: Мальтийцы неудачно провели отбор на Мундиаль. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своего квинтета.

При этом Мальта набрала лишь 5 очков. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в 8 поединках квалификации.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мальтийцы уступили Польше (2:3).

До того команда нанесла поражение Финляндии (1:0). А вот поединок с Боснией и Герцеговиной завершился неудачей (1:4).

В пяти своих последних матчах Мальта победила 2 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Мальтийцы довольно крепки, вот только крайне нестабильны. Команда способна обыграть более сильного оппонента.

Причем Мальта традиционно сложно противостоит Люксембургу. В последних пяти очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембуржцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Люксембург не набрал ни одного очка в 6 матчах. При этом команда отличилась всего одним результативным ударом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Люксембуржцы уступили Северной Ирландии (0:1).

До того команда потерпела поражение от Германии (0:2). А вот чуть ранее она была бита Словакией (0:2).

При этом Люксембург в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда не отличилась забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Люксембуржцы имеют проблемы с реализацией. Команда в среднем забивает меньше гола за матч.

При этом Люксембург уступил уже 6 раз подряд. Плюс в пяти своих последних матчах команда не сумела поразить ворота соперников.

В этом поединке люксембуржцы явно будут действовать активно. Подбор игроков у команды довольно-таки качественный.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Люксембург в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.25 и 1.33.

Прогноз: Люксембуржцы имеют вполне привычный набор атакующих исполнителей, плюс оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа Люксембурга за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.25

